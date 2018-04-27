Составлен список стран, голосующих в Генассамблее ООН в соответствии с позицией США по любому вопросу, сообщает РИА Новости.
Согласно распространенному докладу госдепа США, в прошлом году Генеральная Ассамблея ООН рассматривала 93 проекта резолюции. В 31% случаев большинство государств-членов ГА ООН голосовали так же, как США, что на 10% ниже показателя за 2016 год.
В десятку стран, чьи решения при голосовании ГА ООН чаще всего совпадали с США, вошли Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина, Чехия.
В списке государств, чьи взгляды максимально различались с США, оказались Зимбабве, Бурунди, Иран, Сирия, Венесуэла, Северная Корея, Туркмения, Куба, Боливия и ЮАР.
Отмечается, что США платят 22% в бюджет ООН — больше, чем три последующих страны-донора вместе взятые.
Комментарии
поэтому США наплевать на решения этого карманного органа
"Отмечается, что США платят 22% в бюджет ООН" ну так чьи интересы лобируются? А если большинство все таки будет против, то штатам на это пофиг! ООН давно изжила себя!