Друг актера Армена Джигарханяна Артур Согомонян опроверг слухи о том, что актер находится в коме, сообщает РИА Новости.
"Он не в коме, это неправда", — сказал Согомонян.
Также он подчеркнул, что Джигарханян чувствует себя не очень хорошо, но "ничего критического", и находится в одной из столичных больниц на профилактическом обследовании.
Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на источники в медицинских кругах о том, что актер экстренно госпитализирован в Москве и находится в коме.
Джигарханян в этом году не в первый раз попадает в больницу. Так, в середине января его госпитализировали из-за вируса. Он прервал свое лечение, но 31 января вновь вернулся в больницу.
Комментарии
задрали уже с этими джихарнянами виталинами и прочей шушерой с полгода уже трут перетряхивают свои грязные труселя
помер бы спокойно да и все
Старческий маразЪм штука плохая.
вот оно последствие ВИАГРЫ!