В Барнауле пока местные власти решают, что делать со старым мостом через Обь, автолюбители начали сами закладывать ямы, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

"Решил своими силами ускорить проезд через старый мост. Завтра обратную сторону буду делать", — написал один из жителей города.

Автолюбители делают это для того, чтобы ускорить проезд транспорта и уменьшить пробки в час пик.

В большинстве своем барнаульцы поддерживают инициативных автовладельцев. Конечно, есть и возмущенные: "Дожили! Люди сами ремонтируют дороги". А есть и те, кто пытается предостеречь: "Вы это, осторожнее там. Могут за порчу дорожного полотна привлечь, как бы смешно это ни звучало".

В апреле 2018 года сообщалось, что Росимущество через суд пытается передать на баланс Росавтодора разрушающийся старый мост через Обь в Барнауле. Любопытно, что в заявлении Росимущество просит взять в собственность только дорожное покрытие коммунального моста, а не опоры, которые разрушаются сильнее всего.

Как сообщают источники, федеральные дорожники через суд будут обязаны забрать мост, и ремонтные работы могут начаться уже в 2019 году. Впрочем, мэрия Барнаула опасается, что если дорожный объект попадет в собственность Росавтодора, последний не будет ремонтировать его и закроет. Тогда в два раза увеличится нагрузка на новый мост через Обь.

История с хозяином коммунального моста тянется несколько лет. Прокуратура в 2016 году потребовала срочно начать работы на объекте, но у администрации Барнаула попросту не было денег на них. Речь идет о миллиарде рублей. Тогда мэрия попыталась передать мост на баланс федералам — Росавтодору. Обязанность принять в федеральную собственность была возложена на Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 26 сентября прошлого года было вынесено решение об отказе в передаче моста федералам. В территориальном управлении Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай с таким вердиктом не согласились и подали апелляцию. Две последующие судебные инстанции постановили передать мост в федеральную собственность.