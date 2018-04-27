Новый шашлычный сезон: не секретный ингредиент

Большой интерес вызвала тема новых рецептов приготовления мяса на огне. К предложенным вариантам от Кухни.Amic.ru наши читатели добавили еще немало. Никто не остался равнодушным к теме нового шашлычного сезона.
А пока обмен мнениями продолжается, добавим, что каким бы ни был маринад, главный ингредиент вкусного сочного шашлыка – только свежее мясо. В "Мясной лавке Барнаульского пищевика" этот принцип соблюдается ежедневно. Исключительно свежий продукт готовы предложить как гурманам, имеющим свой особый рецепт приготовления мяса на огне, так и тем, кто желает сэкономить время – каждое утро только свежий шашлык в фирменном маринаде поступает в сеть магазинов "Мясная лавка Барнаульский пищевик".
В этом сезоне хит – шашлык из индейки. Портал Amic.ru продолжит знакомить читателей с рецептами приготовления этого диетического и весьма полезного мяса.
Главное – готовьте в приспособленных для отдыха местах и берегите природу.
Приятного аппетита.
В фирменных магазинах "Мясная лавка Барнаульский пищевик" работает система предзаказа.
Сеть магазинов "Мясная лавка":
Ленина, 116 тел.: 8-933-310-93-13
Островского, 41 тел.: 8-923-001-23-62
Попова, 76 тел.: 8-923-650-65-75
Панфиловцев, 22 Б тел.: 8-929-390-57-75
Павловский тракт, 142 Б тел.: 8-929-326-76-75
Пионеров, 10 тел.: 8-929-375-65-57
Красноармейский, 64 тел.: 8-929-390-93-94
Юрина, 299 А тел.: 8-923-004-87-22
Трактовая, 88 Б тел.: 8-929-327-57-75
Молодежная, 56 тел.: 8-929-397-01-70
Змейногорский тракт, 104 M/5 тел.: 8-929-397-11-40
с. Павловск, ул.Пожогина, 2 тел.: 8-923-792-14-05
с.Клочки, ул.Павловская, 88 тел.: 8-923-652-41-00
Комментарии