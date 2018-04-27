Строители завершили укладку асфальта на автодорожной части Крымского моста и продолжают обустройство автодороги, готовясь к открытию движения легковых автомобилей и автобусов, назначенному на май этого года, сообщает официальный информационный сайт строительства Крымского моста.
"Мы в эти дни завершили в полном объеме работы по укладке асфальтобетона на протяжении 19 км автодорожной составляющей, остаются последние штрихи по укладке примыкания к деформационным швам, технологические проходы", — рассказал замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" Леонид Рыженькин.
В целом строителям предстояло уложить нижний слой асфальтобетона толщиной 6 см на площади более 380 тысяч кв. метров, а затем покрыть его верхним слоем асфальта толщиной 5 см. Работы по асфальтированию моста начались в июле 2017 года. Основной объем этих работ был выполнен весной этого года.
Сейчас дорожники сосредоточены на финальных типах работ. Установлены уже почти все мачты освещения (всего их 1072), барьерное ограждение выполнено более чем на 80 % от проекта (всего — более 75 км), шумозащитные экраны смонтированы более чем наполовину. Идет нанесение горизонтальной разметки на дорожное полотно.
Вскоре на Крымском мосту появятся и дорожные знаки: всего их будет 61. Кроме того, на участках сопряжения моста с подходами со стороны Краснодарского края и Республики Крым установят 2 информационных щита.
Кроме того, специалисты выполнили приемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части Крымского моста. Это завершающий этап контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приемочной комиссией. Испытания подтвердили надежность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию.
Комментарии
На фиг нам не нужен крымский мост! Лучше в Алтайку мост почините.
27.04.2018 10:33
- гость -
Стратегическое значение Алтайки над Крымом очевидно....
27.04.2018 10:33
- гость -
Я в Крыму был два раза за свою жизнь. В Алтайке - один раз. Угадайте, какой из мостов для меня ценнее?)
Алтайку вообще надо забором огородить и не выпускать их оттуда
Грантштейн, и по Америки ты 11000 км намотал и в Крыму чаще чем в алтайке бываешь. Сидя весь день на амике денег на поездки не заработаешь или крышуемый бизнес все оплатит?
11:02, да врёт он всё!
27.04.2018 11:02
- гость -
Я уже говорил, повторю еще раз: дедушке Грантштейну достаточно лет, чтобы иметь возможность говорить о своём личном опыте.
По США поездил, да.
В Крыму был 2 раза. Оба раза еще при СССР.
А в Алтайку мне зачем? Я там не живу и достопримечательностей там нет)
На Амике я не частый гость, когда есть время - уделяю. Можете посмотреть последние пару недель, хотя бы.
И что за фраза про "крышуемый бизнес"? У вас для того, чтобы ее произнести есть какие то основания? Или вы просто фуфломёт?
27.04.2018 11:06
- гость -
Да-да) "вы фсё врёти"