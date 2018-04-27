Пятница, 27 Апрель, 11:42

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Форум

18+


$ 62,6
€ 76,18
538694
20°
Обь
341см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Как сохранить и вернуть хорошее зрение: спроси у специалистов клиники микрохирургии глаза "Евростиль"
Новости

Крымский мост: завершена укладка асфальта и прошли приемочные испытания

, ИА "Амител"
Работы по асфальтированию моста начались в июле 2017 года

Фото: tvc.ru

Строители завершили укладку асфальта на автодорожной части Крымского моста и продолжают обустройство автодороги, готовясь к открытию движения легковых автомобилей и автобусов, назначенному на май этого года, сообщает официальный информационный сайт строительства Крымского моста.

"Мы в эти дни завершили в полном объеме работы по укладке асфальтобетона на протяжении 19 км автодорожной составляющей, остаются последние штрихи по укладке примыкания к деформационным швам, технологические проходы", — рассказал замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" Леонид Рыженькин

В целом строителям предстояло уложить нижний слой асфальтобетона толщиной 6 см на площади более 380 тысяч кв. метров, а затем покрыть его верхним слоем асфальта толщиной 5 см. Работы по асфальтированию моста начались в июле 2017 года. Основной объем этих работ был выполнен весной этого года.

Сейчас дорожники сосредоточены на финальных типах работ. Установлены уже почти все мачты освещения (всего их 1072), барьерное ограждение выполнено более чем на 80 % от проекта (всего — более 75 км), шумозащитные экраны смонтированы более чем наполовину. Идет нанесение горизонтальной разметки на дорожное полотно.

Вскоре на Крымском мосту появятся и дорожные знаки: всего их будет 61. Кроме того, на участках сопряжения моста с подходами со стороны Краснодарского края и Республики Крым установят 2 информационных щита.

Кроме того, специалисты выполнили приемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части Крымского моста. Это завершающий этап контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приемочной комиссией. Испытания подтвердили надежность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

27.04.2018 10:33
- гость -

На фиг нам не нужен крымский мост! Лучше в Алтайку мост почините.

1  0
27.04.2018 10:43
- гость -


27.04.2018 10:33
- гость -
Стратегическое значение Алтайки над Крымом очевидно....

0  1
27.04.2018 10:45
Грантштейн

27.04.2018 10:33
- гость -
Я в Крыму был два раза за свою жизнь. В Алтайке - один раз. Угадайте, какой из мостов для меня ценнее?)

0  0
27.04.2018 10:48
- гость -

Алтайку вообще надо забором огородить и не выпускать их оттуда

0  1
27.04.2018 11:02
- гость -

Грантштейн, и по Америки ты 11000 км намотал и в Крыму чаще чем в алтайке бываешь. Сидя весь день на амике денег на поездки не заработаешь или крышуемый бизнес все оплатит?

0  1
27.04.2018 11:06
- гость -

11:02, да врёт он всё!

0  1
27.04.2018 11:34
Грантштейн

27.04.2018 11:02
- гость -
Я уже говорил, повторю еще раз: дедушке Грантштейну достаточно лет, чтобы иметь возможность говорить о своём личном опыте.
По США поездил, да.
В Крыму был 2 раза. Оба раза еще при СССР.
А в Алтайку мне зачем? Я там не живу и достопримечательностей там нет)
На Амике я не частый гость, когда есть время - уделяю. Можете посмотреть последние пару недель, хотя бы.
И что за фраза про "крышуемый бизнес"? У вас для того, чтобы ее произнести есть какие то основания? Или вы просто фуфломёт?

27.04.2018 11:06
- гость -
Да-да) "вы фсё врёти"

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
11:32
Коммунальную аварию на "вздувшейся" улице А. Петрова устранили в Барнауле 0
11:21
Выставка редких гитар впервые открылась в Барнауле 0
11:12
Путин заявил о важности мыслить "за горизонт" для технологического прорыва 9
11:03
40 тысяч барнаульцев пройдут в рядах "Бессмертного полка" в День Победы 6
11:00
Новый шашлычный сезон: не секретный ингредиент 0
10:50
Ярмарка растений, плодовых и ягодных культур пройдет в Барнауле в субботу 0
10:34
ТЦ "Воскресенье" в Бийске возобновил работу после временного закрытия 0
10:22
Старый мост через Обь в Барнауле могут закрыть уже в мае 4
10:16
Крымский мост: завершена укладка асфальта и прошли приемочные испытания 7
10:03
США предрекли смерть морской авиации России 43
10:00
Как вернуть зрение: офтальмологи отвечают на вопросы читателей Amic
Как бороться с катарактой, чем опасна глаукома и что делать, если ребенок стал хуже видеть
09:48
Оплачивайте услуги АО "Алтайэнегргосбыт" и получайте призы 0
09:48
Глава Хакасии заявил о строительстве новой трассы от Абакана до Бийска 2
09:36
Барнаульский "Гулливер": что известно об этом ТЦ и почему его закрыли 9
09:30
Впервые в Сибири: барнаульский Rich Bar запустил формат self-cost-меню 3
09:24
Барнаульские водители начали сами ремонтировать старый мост 14
09:16
Составлен список стран, поддерживающих позицию США в Генассамблее ООН 3
09:02
Друг Джигарханяна рассказал о его состоянии: "Он не в коме, это неправда" 4
08:55
Россияне получат единый идентификатор в 2019 году 15
08:42
Пенсионер попал в больницу из-за неразборчивого почерка врача 15
08:34
Представитель Хлопонина отвергла коррупцию в продаже виллы Прохорову 16
08:22
Арендаторы ТЦ "Гулливер" в Барнауле ночью экстренно съезжали из офисов 29
08:16
Школа юного шеф-повара в ресторане "Ипонкин brothers" 0
08:04
Парк "Арлекино" зовет в гости и разыгрывает призы 1
07:50
Ежедневник: чем запомнилось в истории 27 апреля 1
07:34
Классификация гостиниц становится обязательной: что это означает 7
07:22
Как будут выплачивать пенсии в Алтайском крае в связи с майскими праздниками 0
07:15
Третья федеральная трасса на Алтае может появиться только к 2025 году 1
07:03
Двухуровневую квартиру с джакузи продают в Барнауле за 8 млн рублей 9
07:00
Лучший юный иллюстратор края живет в Барнауле 1
06:48
Цветение маральника: все самое интересное, что произойдет на празднике 0
06:32
Витамины на тарелке: как приготовить сочный и вкусный фруктовый салат 2
06:23
Целее будет: как обезопасить себя от краж из автомобиля 5
06:14
Из мокрого снега в дождь: прогноз погоды в Алтайском крае на 27 апреля 0
06:01
Сушите весла: когда в Алтайском крае ожидается вторая волна паводка 1
05:02
Медведь поправил видеоловушку и гордо прошелся перед ней 0
04:02
Москвичка погибла во время пластической операции 2
03:01
СМИ сообщили о госпитализации Джигарханяна 0
02:01
ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в ряде регионов России 0
01:01
Исландская авиакомпания открыла вакансию туриста с окладом 9,5 тыс. евро 0
00:03
США впервые в 2018 году испытали межконтинентальную баллистическую ракету 0
23:48
Путин: антироссийские санкции заставляют "включать мозги" 3
23:26
Конгрессмены из США обратили внимание на прославление нацистов на Украине 0
23:08
15-летняя школьница скончалась от отравления дезодорантом в Подмосковье 1
22:53
Обвиняемого в домогательствах к биатлонистке тренера уволили 0
22:31
Депардье рассказал о своих поездках в Россию 0
22:12
Путин заявил, что в России создана мощнейшая в мире ударная система 1
21:53
Пропавшую 15-летнюю школьницу нашли живой в Алтайском крае 0
21:29
Перед петербургским "мостом глупости" установили дополнительные знаки 4
21:12
Киев возмутили поездки украинцев на отдых в Крым 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.