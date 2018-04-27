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Власти Республики Хакасия намерены построить новую дорогу, которая соединит столицу региона Абакан и Бийск, рассказал во время своего отчета перед парламентом глава региона Виктор Зимин. Участок собираются строить за счет федеральных средств, поэтому когда дорогу сдадут — неизвестно.
Как пишет издание "Юг Сибири", Абакан и Бийск разделяют 1100 километров дорог. Напрямую гораздо ближе — 437 километров. Это как до Красноярска. И появление такой автотрассы обеспечит транспортную доступность. Добиться этого намерены за счет реконструкции дороги "Аскиз – Бирикчуль – Вершина Теи".
Как отметил Виктор Зимин, дорога объединит республику не только с Алтаем, но и Тывой, Кузбассом, Новосибирской областью.
"Мы построили, только кому – непонятно, для медведей. Но потом мы поняли, что Кемеровская область не готова идти на этот участок и не будет тратиться. Мы приняли своё решение, что пока не принята новая программа федеральным центром, будем строить эту дорогу для наших людей внутри уже существующих населенных пунктов. От Бирикчуля на Тею и Балыксу", — сказал глава Хакасии Виктор Зимин.
В 2015 году бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предложил соединить федеральные трассы "Чуйский тракт" и "Енисей", соединительная дорога пролегала бы по территории Кузбасса. Этот проект также позволял бы республикам Тыва и Хакасия сократить расстояние до Республики Алтай. Однако проект пока так и не удалось реализовать.
Комментарии
Об этом речь идет уже лет 10, а воз и ныне там
Мечтать не вредно, Медведь денег не даст. Путя до сих пор Медведя не прогнал, чем то ему обязан очень. Доведут они страну, чуда не будет