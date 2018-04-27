Ярмарка растений, плодовых и ягодных культур от нескольких питомников пройдет в Барнауле в субботу, 28 апреля. Подробности сообщает пресс-центр администрации Барнаула.
Посадочный материал представят Институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, садовый центр "Город сад", магазин-салон "Цветы для Вас".
Ярмарка пройдет на улице Мало-Тобольской. Начало в 13:00.
Здесь можно будет купить садовые культуры и высококачественный посадочный материал, комнатные растения, средства по уходу за растениями, а также элементы декора для оформления приусадебного участка, средства защиты растений по доступным ценам. А еще сувениры и изделия ручной работы от мастеров-ремесленников творческой мастерской "Светлица".
Специалисты группы компаний "АгроХимПром" проведут консультации по защите культур и применению средств защиты растений и агрохимикатов.
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