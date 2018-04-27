Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Работа торгово-офисного центра "Гулливер", расположенного на проспекте Красноармейском, приостановлена с 27 апреля. Причиной временного закрытия ТОЦ стали выявленные здесь нарушения норм пожарной безопасности.
Очевидно, деятельность "Гулливера" приостановлена по тому же сценарию, как ранее это было с торговым центром "Район". В отношении последнего суд вынес определение о приостановке эксплуатации. Эта мера является обеспечительной до решения суда по иску прокуратуры, который был направлен после проведения профильной проверки на соответствие здания нормам пожарной безопасности.
Напомним и то, что аналогично был временно закрыт и ТЦ "Воскресенье" в Бийске.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что прокуратура заявила о необходимости закрытия торговых центров "Первомайский", "Гулливер", "Район" в Барнауле и ТЦ "Воскресенье" в Бийске еще 11 апреля.
Тогда в надзорном ведомстве указывали, что в этих комплексах выявлены нарушения норм и правил пожарной безопасности. Техническое заключение о несоответствиях букве закона в этих ТЦ было сделано специалистами ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Алтайскому краю.
Эксперты пришли к выводу — выявленные нарушения дают основания полагать, что продолжение деятельности названных ТЦ может создать угрозу жизни и здоровью посетителей.
Отметим и то, что проверки торговых центров в Алтайском крае начались после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек.
Относительно торгового центра "Гулливер" напомним, что он начал работу в сентябре 2016 года. На сайте ТОЦ говорится, что этот комплекс имеет высокую проходимость. "В шаговой доступности проживают 4560 человек, в радиусе 15 минут пешком – 30 132 человек. В среднем в час по проспекту Красноармейскому проезжает около 2 700 автомобилей в обе стороны и проходит около 2000 человек", — сказано на официальной странице торгово-офисного центра.
Общая площадь "Гулливера" составляет 24 966 квадратных метров. Арендная площадь — 10 768 квадратных метров. Имеется два подземных и 17 наземных этажей. Подземный паркинг рассчитан на 200 автомобилей. Уличный паркинг рассчитан на 100 мест.
Комментарии
да стопудово владелец гуливера оказался самым простецким и с самыми беспонтовыми связями вот его и выбрали закрыть. Надаже что-то закрыть, ну деятельность свою показать.
Закроют ли Сити-Центр, Европу, Арену?
Поспорим что нет?
Арендаторы, основываясь на слухах выезжали из ТЦ ночтью. Да, это Россия, детка! ))))))
27.04.2018 10:10
Дима Как же вы надоели со своей фразой "Да, это Россия, детка! ))))))" Не нравится? Чемодан в руки и бегом в Европу или Америку!!!!
Дикость какая то! Неужели нельзя было дать арендаторам хотя бы сутки для того, что бы "спокойно" забрать свои вещи... Их то вины в нарушении пожарной безопасности нет!
27.04.2018 09:56
месный
Очередное представление из серии "Слепая девочка оценивает количество пельменей в тарелках"
Это ваше "да стопудово" выказывает ваше незнание предмета разговора. Если бы вы знали, то знали бы и фамилию собственника (а фамилия известная), и уровень его статусности. А вы не зная элементарных фактов, вновь позволяете себе делать выводы и обобщения. Я таких л.дей литературно называю "балабол".
"Уличный паркинг рассчитан на 100 мест." - Сикоко-сикоко?
Озвучьте,пожалуйста, фамилии чиновников, кто выдал разрешение по открытию тц.
27.04.2018 10:48
Грантштейн
я не вывод написал , а предполжение - прочтите ещё раз несколько, мож дойдёт