Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Работа торгово-офисного центра "Гулливер", расположенного на проспекте Красноармейском, приостановлена с 27 апреля. Причиной временного закрытия ТОЦ стали выявленные здесь нарушения норм пожарной безопасности.

Очевидно, деятельность "Гулливера" приостановлена по тому же сценарию, как ранее это было с торговым центром "Район". В отношении последнего суд вынес определение о приостановке эксплуатации. Эта мера является обеспечительной до решения суда по иску прокуратуры, который был направлен после проведения профильной проверки на соответствие здания нормам пожарной безопасности.

Напомним и то, что аналогично был временно закрыт и ТЦ "Воскресенье" в Бийске.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что прокуратура заявила о необходимости закрытия торговых центров "Первомайский", "Гулливер", "Район" в Барнауле и ТЦ "Воскресенье" в Бийске еще 11 апреля.

Тогда в надзорном ведомстве указывали, что в этих комплексах выявлены нарушения норм и правил пожарной безопасности. Техническое заключение о несоответствиях букве закона в этих ТЦ было сделано специалистами ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Алтайскому краю.

Эксперты пришли к выводу — выявленные нарушения дают основания полагать, что продолжение деятельности названных ТЦ может создать угрозу жизни и здоровью посетителей.

Отметим и то, что проверки торговых центров в Алтайском крае начались после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек.

Относительно торгового центра "Гулливер" напомним, что он начал работу в сентябре 2016 года. На сайте ТОЦ говорится, что этот комплекс имеет высокую проходимость. "В шаговой доступности проживают 4560 человек, в радиусе 15 минут пешком – 30 132 человек. В среднем в час по проспекту Красноармейскому проезжает около 2 700 автомобилей в обе стороны и проходит около 2000 человек", — сказано на официальной странице торгово-офисного центра.

Общая площадь "Гулливера" составляет 24 966 квадратных метров. Арендная площадь — 10 768 квадратных метров. Имеется два подземных и 17 наземных этажей. Подземный паркинг рассчитан на 200 автомобилей. Уличный паркинг рассчитан на 100 мест.