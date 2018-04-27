Президент РФ Владимир Путин на XI съезде Российского союза ректоров заявил, что стране необходим технологический прорыв, пишут "Известия".
Путин подчеркнул, что в противном случае Россия рискует "безнадежно отстать" от других стран: "Если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, мы тогда безнадежно отстанем. Реально отстанем, знаете. А это очень тяжелые последствия будут".
Президент выразил уверенность в том, что российские ученые справятся с задачей перевооружения, если начнут мыслить "за горизонт".
"Да, факторов неопределенности становится все больше и больше, но это не должно нас пугать, потому что если мы хотим видеть конечную цель, нужно просто подняться самим на такой уровень, с которого эта цель будет видна", — добавил президент.
О необходимости технологического прорыва Путин ранее заявлял в послании Федеральному собранию.
В конце марта Путин выступил с обращением к россиянам. "Нам необходим настоящий прорыв. И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке вижу готовность к такой работе, к таким переменам", — сказал президент.
Комментарии
Пока мы прорвать можем только дно в поисках следующего.
очень тяжелые последствия будут
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Вот в этом после твоего бездарного правления уже никто не сомневается.
Пока мы лишь слышим "Путин заявил".
Когда мы увидим "Путин осуществил"?
учёные ща дошираком пообедают и прорыв будут осуществлять, ага?
Да тут хоть за две горизонта смотри, страна на ручном управлении, в правительстве теоретики бездарные, умеющие только набор слов выдавать и ни кто не что не отвечает. Путин вы ошиблись с переизбранием, как бы всё не развалилось.
Прорвемся. Главное не идти на поводу у либералов, которые в своем большинстве являясь марионетками вражеских спецслужб, пытаются вставить палки в колеса.
Прорветесь... У вас за 18 лет прорыв за прорывом.
Добрый горожанин, куда прорываться то собрались? в какую клоаку?
за горизонт остается только мыслить, спутников глонасс и тех в космосе осталось только для покрытия России за горизонтом уже не хватает.
27.04.2018 11:35
гость
Добрый горожанин, куда прорываться то собрались? в какую клоаку?
Ну ежели Вы пытаетесь забраться туда зачем меня-то туда звать?
Какой на.... горизонт? 20 лет воду в ступе толкут, и капиталы вывозят. С таким потенциалом, ресурсами как в РФ и так бездарно все прос...ь.
З.Ы. книжку недавно читал, - 1967 год (!!!) фраза: "экспресс ходит каждые 20 мин. до Токио, со скоростью 250 км/час, это очень удобно". 1967!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Заныли сразу все. Про бездарное правление и т.д., раньше при предыдущем лучше было? Весь мир над пьяными выходками первого лица смеялся, а президент - лицо государства (это мы с Вами). ВВП первый кто за много лет современной России решил показать и показал зубы Западу, уйти от того, что Россия является сырьевым придатком. Да сложности будут, за один день всю эту махину не свернешь, но все постепенно встанет на свои места. Будет сложно. А что вы хоте А тем кто говорит про клоаку, пусть в ней и останется.
Мы верим Вам Владимир Владимирович !!! Самое главное оставьте премьер - министром (первый министр) Дмитрия Анатольевича и все будет отлично.
"Если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, мы тогда безнадежно отстанем. Реально отстанем, знаете. А это очень тяжелые последствия будут"
ага, "мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут" (с)
тока тепереча не то что давеча
27.04.2018 11:59
Добрый горожанин
Заныли сразу все. Про бездарное правление и т.д., раньше при предыдущем лучше было?
А ты не сравнивай как было. Ты сравнивай как могло быть при таком ресурсе как в РФ.
27.04.2018 11:59
Добрый горожанин
ты давай еще вспомни Ивана Грозного и сравни объем ВВП с 1914г.
27.04.2018 12:02
- гость -
Начнем с того, что я Вам не тыкаю.
Сравнивать нужно с реалиями, а они таковы что за некоторые предыдущие годы мы к сожалению умудрились развалить государство. Развалили сельское хозяйство промышленность, армию, науку и т.д.
Оставалось 2 пути: либо остаться на поводу у Запада ( я вижу здесь мнение некоторых в том или ином виде), либо подняться с колен.
Высказывание Путина напоминает фразу дикого прапора из ДМБ - "Мы должны понимать глубину наших глубин". Хочется спросить - "и чё?" где применение этих новых инноваций и разработок, народ у нас умный изобретает много, только государству это не нужно, а когда становиться нужно человек уже уехал за границу и страна покупает разработки наших ученых за границей.
Весь мир над пьяными выходками первого лица смеялся, а президент - лицо государства (это мы с Вами).
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Теперь весь мир смеётся на выходками трезвого. Что от этого поменялось?
Оставалось 2 пути: либо остаться на поводу у Запада ( я вижу здесь мнение некоторых в том или ином виде), либо подняться с колен.
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Вы за 18 лет насколько с колен поднялись?
Я Путина не выбирал... Теща, мама, соседи- пенсионеры вот та сила которая проголосовала за него.... Вот пускай Путин с ними и прорывается куда он хочет прорваться. Лишь-бы не было войны, я помню девяностые, а кто если не Путин и т.д. , это слова моей мамы, тещи, пенсионеров и при этом начинают жаловаться как все дорого, пенсии не хватает,лекарства дорогие, за все платить надо и т.д. Хотел-бы Путин сделать прорывы- давно-бы сделал, а так демагогия ,не больше. Что сделано по прошествии двух месяцев после выступления на Совфеде ? В экономическом плане ничего, не разобрались с кадастровой стоимостью ,которая просто душит наше население, на громкие программы надо денег ,а их нет и качать уже не с кого. И что он подразумевает под технологическим прорывом ?
с этими же словами открывался центр Сколково. на сегодня этот центр стал уникальным, передовым объектом для генерирования шуток в юмористических программах
С 2000 года нефтедобыча в России выросла более чем в два раза. Примерно та же ситуация и с газом. Экспорт круглого леса из России вырос в три раза, а пиломатериалов на 50%. Не многим отличается ситуация и с другими природными ресурсами.
Так скажите мне добрый горожанин, по какому из двух путей мы пошли, дальше становиться сырьевым придатком или "вставать с колен"?
Вы за 18 лет насколько с колен поднялись?
движение пока только в горизонтальной плоскости
27.04.2018 12:01
"мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут" (с)
в чем отстали? в космической промышленности или атомных станциях?
а может самолетостроении?
или отстали в выпуске ширпотреба и туалетной бумаги ?
Путин подчеркнул, что в противном случае Россия рискует "безнадежно отстать" от других стран: "Если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, мы тогда безнадежно отстанем. Реально отстанем, знаете. А это очень тяжелые последствия будут".
Вот что самое интересное, Явлинский еще года три назад тоже самое говорил, только он менее глобально предлагал действовать, не надо ни прорывов, ни догонять, ни перегонять. Надо просто каждый закон в думе или решение правительства проверять не на патриотичность, как предлагают пропутинские депутаты, а на экономику, а там будут деньги и прорыву некуда деться будет, сам прорвется
наша проблема в том , что на выставках достижений у нас показывают передовые средства индивидуальной защиты от огня, а в реальности сокращения и немецкие непонять какие машины....
ученые изобретут, а вот как с внедрением ????