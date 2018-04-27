Старый мост через Обь в Барнауле могут закрыть уже в мае

ГИБДД предлагает закрыть движение по аварийному мосту в Барнауле в течение 30 дней по причине многочисленных дефектов покрытия проезжей части, размеры которых не соответствуют условиям по обеспечению безопасности дорожного движения. Такое предписание было дано 17 апреля. Срок исполнения — 30 дней.

Таким образом, транспортный узел через Обь в столице Алтайского края может быть закрыт уже в мае. При этом суд по судьбе объекта состоится 15 мая. Там действующий владелец — Росимущество — будет добиваться передачи объекта Росавтодору, который не спешит брать проблемный мост на свой баланс. Цена ремонта составляет около миллиарда рублей.

Если мост закроют, возрастет нагрузка на новый мост через Обь. При этом обход Барнаула с третьим мостом через Обь обойдется в районе 40-50 миллиардов рублей, и работы начнутся не раньше 2020 года, а это грозит глобальными проблемами в транспортной инфраструктуре столицы Алтайского края.

Как сообщили в ОНФ по Алтайскому краю, региональные власти неоднократно говорили об этом, поддерживая передачу моста в федеральную собственность. Минстройтранс Алтайского края обращался к руководству Федерального агентства по управлению государственным имуществом и в прокуратуру, чтобы ускорить определение собственника коммунального моста, который займется его ремонтом и содержанием. Однако меры не были приняты.

Поэтому активисты ОНФ обратились в межрегиональное территориальное управление Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай с требованием не дожидаться суда и начать ремонтные работы самостоятельно. По решению суда объект находится на балансе ведомства, но фактически остается бесхозным. Покрытие пришло в такую негодность, что перед ним собираются многокилометровые пробки. Возмущенные автомобилисты обратились в ОНФ, сигнал поступил на сетевой ресурс ОНФ "Карта убитых дорог".

Содержанием моста занималась администрация Барнаула. В 2016 году прокуратура потребовала в течение полутора лет капитально отремонтировать мост, но расходы оказались не под силу городскому бюджету. Стоимость ремонта составляла тогда более 500 миллионов рублей. В конце 2017 года по решению суда мост был передан на баланс межрегионального территориального управления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай. Ведомство неоднократно пыталось оспорить решение, но безуспешно. До сих пор оно не предприняло шагов по содержанию моста и поиску другого собственника проблемного объекта.