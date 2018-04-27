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Россия попросила у США денег на шлюзовой модуль для орбитальной станции

, ИА "Амител"
Ранее Россию хотели исключить из проекта за отставание по всем технологическим циклам

Фото: triboona.ru

Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" предложила создать шлюзовой модуль для международной окололунной орбитальной станции LOP — Gateway (Lunar Orbital Platform — Gateway) за счет США или ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

"В Федеральной космической программе до 2025 года средств на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции нет, и их не предвидится", — сказал источник.

В этой связи ракетно-космическая корпорация "Энергия" предложила изготовить отсек за счет США. Таким образом, было предложено поступить так же, как в свое время был изготовлен первый модуль Международной космической станции "Заря". "Строили его в России на американские деньги, и числится он частью американского сегмента МКС, переданного в использование России", — отметил источник.

"Роскосмос" рассматривает также возможность создания модуля с разделением затрат пополам.

В середине апреля этого года в Хьюстоне (США) прошло заседание международной группы по техническим стандартам LOP — Gateway. Источник отметил, что по итогам встречи западные страны хотели исключить Россию из проекта, потому что "мы обычно отстаем по всем технологическим циклам изготовления космической техники".

По проекту от России требуется шлюзовой модуль для окололунной орбитальной станции, который должен быть готов к 2024 году. В 2022 году к Луне планируется направить американский двигательно-энергетический модуль, в 2023 к нему должен присоединиться американский жилой модуль.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.04.2018 16:04
- гость -

вот так потихоньку отсталыми советскими пво были сбиты умнющие ракеты сшп последнего производства, аж 70%.
а по -моему кое кто себе не просто льстит, а головокружительно врет.

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