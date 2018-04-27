Фото: vk.com/trksunday
Торгово-развлекательный комплекс "Воскресенье" в Бийске, деятельность которого была временно приостановлена из-за выявленных нарушений норм пожарной безопасности, возобновил работу.
Об открытии ТРК сообщается в официальной группе в соцсети "ВКонтакте". "ТРК "Воскресенье" возобновляет свою деятельность с 27 апреля 2018 года", — сказано в сообщении.
Напомним, что данный ТЦ стал первым крупным торговым центром в Алтайском крае, чья работа была приостановлена в связи с выявленными здесь нарушениями норм пожарной безопасности.
Затем начали закрывать торговые центры в Барнауле. Так, в краевой столице в связи с выявленными нарушениями приостановили деятельность ТЦ "Район", а с 27 апреля приостановлена работа ТОЦ "Гулливер".
Проверки торговых центров в Алтайском крае были проведены после трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", где произошел пожар, унесший жизни 60 человек.
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