Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала "Парламентской газете" о работе над законопроектом, закрепляющим правовой статус и основные меры поддержки многодетных семей в России.
"Почти готова программа мероприятий по реализации Десятилетия детства, в которой тема семьи — одна из ведущих. Действует целый ряд законов, конкретных программ, федеральных и региональных, направленных на поддержку семьи", — сказала Матвиенко.
"Что касается законопроекта, закрепляющего правовой статус и основные меры поддержки многодетных семей, то работа над ним идет. На сегодняшний день нами проведен мониторинг законодательства всех субъектов Российской Федерации в данной области. Вырабатывается общая концепция законопроекта. Думаю, что до конца нынешнего года работа будет завершена", — подчеркнула Матвиенко.
Она также отметила, что законодательство постоянно совершенствуется: "В совокупности эти акты охватывают все направления, все вопросы укрепления семьи, ее финансовой и иной поддержки, поэтому я пока не вижу необходимости в отдельной стратегии по защите интересов семьи".
Матвиенко напомнила, что в 2017 году завершилось выполнение Национальной стратегии действий в интересах детей, в рамках которой поддержке семьи было уделено первостепенное внимание.
В группу по подготовке законопроекта о многодетных семьях вошли представители министерств, ведомств, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, уполномоченный по правам ребенка и представители общественных организаций.
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