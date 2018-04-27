Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Участие в народной акции "Бессмертный полк" в Барнауле в День Победы примут около 40 тысяч горожан.
Об этом было заявлено в ходе заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 9 мая. Как заявил председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков, в этом году при проведении и организации шествия "Бессмертного полка" будет сохранен прежний принцип формирования колонн в две линии.
"Будут сформированы "коробки" из студентов вузов, которые понесут штандарты с названием полков и дивизий, сформированных на Алтае. Курсанты военно-патриотических клубов будут нести фотографии героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Открывать шествие будет праздничная колонна ретроавтомобилей военного времени", — цитирует чиновника пресс-служба городской администрации.
Общее количество участников шествия составит 35-40 тысяч человек.
Движение колонн начнется сразу после окончания торжественного построения войск — в 10:40.
Что касается построения войск на площади Советов, то в этом году в мероприятии примут участие 1260 человек.
Сводная репетиция парада состоится 7 мая в 19:00.
Комментарии
Будут сформированы "коробки" из студентов вузов, которые понесут штандарты с названием полков и дивизий, сформированных на Алтае. Курсанты военно-патриотических клубов будут нести фотографии героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.
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Студенты, курсанты... в где же бюджетники?
Слишком много. Хватит страдать фигнёй. Все эти ленточки где ни попадя, все эти портреты..
А при чем тут бюджетники вообще?
Принимал участие ранее, и в этом году, надеюсь, удастся.
Никого не видел, кого бы принуждали. Люди идут по собственному желанию.
Гостья
А при чем тут бюджетники вообще?
-не обращайте внимания!
это местный неполноценный Тесленко гадит , какой с него спрос!
даже на Луговой и Суворова от него открестились.
за желчь и русофобию с барского стола крошки перепадают...
чтоб не сдох .....
Никого не видел, кого бы принуждали.
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А что вы хотели увидеть? Человека с кнутом который всех подгоняет?