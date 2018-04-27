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А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

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40 тысяч барнаульцев пройдут в рядах "Бессмертного полка" в День Победы

, ИА "Амител"
Подготовку к 9 мая обсудили на заседании оргкомитета в городской администрации

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Участие в народной акции "Бессмертный полк" в Барнауле в День Победы примут около 40 тысяч горожан.

Об этом было заявлено в ходе заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 9 мая. Как заявил председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков, в этом году при проведении и организации шествия "Бессмертного полка" будет сохранен прежний принцип формирования колонн в две линии.

"Будут сформированы "коробки" из студентов вузов, которые понесут штандарты с названием полков и дивизий, сформированных на Алтае. Курсанты военно-патриотических клубов будут нести фотографии героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Открывать шествие будет праздничная колонна ретроавтомобилей военного времени", — цитирует чиновника пресс-служба городской администрации.

Общее количество участников шествия составит 35-40 тысяч человек.

Движение колонн начнется сразу после окончания торжественного построения войск — в 10:40.

Что касается построения войск на площади Советов, то в этом году в мероприятии примут участие 1260 человек.

Сводная репетиция парада состоится 7 мая в 19:00.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.04.2018 11:08
- гость -

Будут сформированы "коробки" из студентов вузов, которые понесут штандарты с названием полков и дивизий, сформированных на Алтае. Курсанты военно-патриотических клубов будут нести фотографии героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.
---------------------------

Студенты, курсанты... в где же бюджетники?

1  0
27.04.2018 11:15
Vanadiy2014

Слишком много. Хватит страдать фигнёй. Все эти ленточки где ни попадя, все эти портреты..

1  0
27.04.2018 11:21
Гостья

А при чем тут бюджетники вообще?

0  0
27.04.2018 11:28
Грантштейн

Принимал участие ранее, и в этом году, надеюсь, удастся.
Никого не видел, кого бы принуждали. Люди идут по собственному желанию.

0  0
27.04.2018 11:32
- гость -



Гостья


А при чем тут бюджетники вообще?

-не обращайте внимания!
это местный неполноценный Тесленко гадит , какой с него спрос!
даже на Луговой и Суворова от него открестились.
за желчь и русофобию с барского стола крошки перепадают...
чтоб не сдох .....

0  1
27.04.2018 11:33
- гость -

Никого не видел, кого бы принуждали.
-----------------------

А что вы хотели увидеть? Человека с кнутом который всех подгоняет?

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