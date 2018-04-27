Фото: sovietguitars.ru
Выставка "Советские гитары", на которой представлены уникальные музыкальные инструменты, впервые заработала в Барнауле, сообщает "Алтайская правда".
Экспозиция выставлена в музее "Город". Жители краевой столицы имеют возможность увидеть более 80 экспонатов, среди которых представлены электро- и электроакустические гитары 50-80-х годов XX века.
Музыкальные инструменты, вошедшие в экспозицию, были произведены в СССР, Чехословакии, Болгарии, ГДР, Польше. Среди брендов, представленных на выставке, — легендарные инструменты "Урал", Jolana, Musima, ORFEUS, "Тоника".
Комментарии
УРАЛ - это такая вещь, которой убить можно сразу))
Ерунда эти ваши СССР-овские гитары, ну не умели у нас тогда делать инструменты, а электроинструменты такого плана и подавно. И смотреть там нечего, просто гора хлама.