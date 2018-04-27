Минздрав России сообщил, что количество потребляемого алкоголя на душу населения сократилось почти на 40% с 2006 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что такого результата удалось добиться благодаря систематической работе, которая проводится в соответствии с концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения на период до 2020 года.
"Системная работа в этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения — почти на 40%", — подчеркнули в Минздраве.
Также в ведомстве добавили, что министерство поддерживает большинство инициатив, направленных на ужесточение контроля за оборотом этилового спирта, увеличение ставки акциза на алкогольную продукцию, а также уменьшение территориальной доступности алкогольной продукции для населения.
Напомним, в соответствии с концепцией Минздрав обеспечил запрет на продажу алкогольных напитков в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях и в организациях культуры, на розничную продажу алкогольной продукции с 23.00 до 08.00.
Кроме того, по нескольким направлениям идет профилактика, ориентированная на снижение количества потребляемого алкоголя: формирование идей здорового образа жизни, снижение уровня насилия в обществе и помощь зависимым людям.
Комментарии
Сократилось не потребление, а продажа! Водку уже практически никто не пьет. Только самогон!
Не могу не согласиться с предыдущим оратором, с дополнением: народ пьёт массово пиво, а оно в статистику потребления алкоголя не попадает. Плюс самогон и домашнее вино. Плюс казашка. Вот и падение продаж...
Да ладно! Больше налогов, акцизов хороших и разных, и население сократит потребление всего.
отрапортовать же нужно
Меньше стал пить водку. Но больше коньяка и вискаря. До чего путен довел!
Боюсь политика "закапывания головы в песок" от Минздрава в данном случае, абсолютно ни к чему хорошему не приведет! Поясню - с одной стороны увеличение доли контрафакта / разные относительно легальные заменители / закрытие ликеро-водочных производств (15лет назад на Алтае 8-9 ЛВЗ, сейчас 1,5), а это работа, налоги (акцизы) сумма для АК ну ОЧЕНЬ приличная могла быть...и тд с другой бумажные рапорты о сокращении потребления алкоголя на 40%. Итого спрятали из статистики 50% оборота алкоголя самогон/пиво/казашка/лосьоны/контрафакт те тысячи людей в перерабатывающей промышленности без работы-соответственно край без куска перерабатывающей промышленности + без акцизов (дороги/школы/садики и тд). Поздравляю! Зато циферки красивые, 40%, ха-ха!
27.04.2018 14:13
Митенька ржевский
Я соглашусь с вами, что ныне наиболее массовый напиток из алкогольных - это пиво. Это можно констатировать и чисто визуально, и по количеству марок пива в магазинах, и по количеству точек продажи разливного пива. В новостройках, иной раз, в каждом подъезде по точке открыто)
Но вот самогон и "казашка"...
Скажите, вот вы гоните самогон? Или вы где-то его покупаете, у каких-нибудь бабок? А точки по продаже "казашки" где вообще расположены?
Мы же с вами говорим о Барнауле? Ну хоть убейте, живу тут всю жизнь, но не знаю ни адресов производства самогона, ни точек продажи казашки, даже не слышал о таковых.