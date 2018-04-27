Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI съезда Российского союза ректоров рассказал, как молодые специалисты за семь лет создали самую современную в мире боевую ударную систему, сообщает РИА Новости.
Глава Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана Анатолий Александров заявил о сложности организовать взаимодействие вузов и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
"А в чем сложность? Наоборот, мне казалось, что там работа налажена", — ответил Путин.
Александров ответил президенту, что это непростая работа и не все могут ее организовать: "Мы когда-то проводили исследования, у нас уже мало университетов могут в этой работе участвовать, раньше в десять раз больше участвовало. Вот в чем дело".
В ответ на это Путин рассказал ректору, как в послании Федеральному собранию говорил, что в России создаются очень современные и не имеющие аналогов системы вооружений.
Одна из них, отметил Путин, была создана очень молодой командой: "Когда я с ними встретился, мы и госпремию им дали. И пришли молодые совсем люди. Я их спрашиваю: а вы откуда взялись? Они говорят: как гранты только начали платить, мы всей группой из вуза пришли, создали коллектив. И в течение семи лет они создали эту мощнейшую, самую современную в мире ударную систему боевую".
Комментарии
В СССР создавали институты, конструкторские бюро, пол страны на военных заводах работало. А тут путен начал платить и появились какие-то люди, а он у них спрашивает "откуда вы взялись?"
халва,халва,халва........ нет, не сладко
"Я их спрашиваю: а вы откуда взялись?" - а они такие: "ВГИК, факультет мультипликации!"