Фото: forums.drom.ru
Коммунальную аварию, произошедшую накануне на улице Антона Петрова, устранили в Барнауле.
Напомним, что 26 апреля горожане сообщили о потопе на проезжей части и повреждении асфальта.
В барнаульском водоканале уточнили, что повреждение произошло на трубопроводе диаметром 400 миллиметров по адресу: улица Антона Петрова, 214.
Читайте также: Дорога домиком: асфальт вздыбился на улице Антона Петрова в Барнауле
Для устранения повреждения потребовалось заменить два метра водопровода. Работы проводились без отключения водоснабжения в жилых домах.
Комментарии