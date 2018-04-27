Пропавшую в Алтайском крае 15-летнюю школьницу вернули родителям

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Следственный комитет подтвердил, что пропавшая 15-летняя девочка из села Алтайское Алтайского района найдена живой и здоровой.
Напомним, что местонахождение ребенка не было известно с 3 апреля. Накануне вечером волонтеры сообщили, что школьницу нашли живой.
27 апреля в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю официально подтвердили эту информацию, отметив, что девочка была обнаружена в Барнауле.
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"Она жива и здорова, в настоящее время возвращена родителям", — указывают в СКР.
В ведомстве добавляют: "В ходе проверки будут приняты меры профилактического характера, направленные на устранение причин и условий неоднократного ухода несовершеннолетней".
Комментарии
опять уйдет