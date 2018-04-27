В Солонешенском районе правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в краже около 500 метров алюминиевых проводов, сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Накануне вечером в селе Топольное ранее неоднократно судимый за кражи местный житель с обесточенной линии электропередачи похитил около 500 метров алюминиевых проводов. Срезал провода задержанный специальными кусачками", — говорится в сообщении ведомства.
Часть похищенных проводов полицейские обнаружили спрятанными неподалеку от места кражи. Другая часть проводов, по словам подозреваемого, была выброшена в реку.
Сумма материального ущерба, причиненного электроснабжающей организации, составила около 10 000 рублей, отметили в ведомстве.
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