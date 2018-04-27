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Житель Камня-на-Оби уехал на авто в неизвестном направлении и пропал

, ИА "Амител"
Местонахождение 32-летнего мужчины неизвестно с 24 апреля

Фото: vk.com/la_altay

Поиски 32-летнего жителя Камня-на-Оби Сергея Зазулина ведут волонтеры в Алтайском крае — местонахождение мужчины неизвестно с 24 апреля.

В ориентировке, опубликованной в сообществе "Лиза Алерт", говорится, что он уехал на автомобиле Toyota Carina белого цвета в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, черные волосы, зеленые глаза.

Был одет: темно-синяя куртка, голубые джинсы, черные кроссовки.

Волонтеры также отмечают, что мужчина мог направиться в Новосибирск.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.04.2018 12:25
гость

Интересно, что пропадают, когда у всех сотовые телефоны. Причем некоторые отключенные определяются

0  0
27.04.2018 12:53
BLATNOI

пьет поди у бабенки

0  0
27.04.2018 13:04
ГОСТЬ

ЗАБУХАЛ

0  0
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