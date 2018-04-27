Фото: vk.com/la_altay
Поиски 32-летнего жителя Камня-на-Оби Сергея Зазулина ведут волонтеры в Алтайском крае — местонахождение мужчины неизвестно с 24 апреля.
В ориентировке, опубликованной в сообществе "Лиза Алерт", говорится, что он уехал на автомобиле Toyota Carina белого цвета в неизвестном направлении.
Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, черные волосы, зеленые глаза.
Был одет: темно-синяя куртка, голубые джинсы, черные кроссовки.
Волонтеры также отмечают, что мужчина мог направиться в Новосибирск.
Комментарии
Интересно, что пропадают, когда у всех сотовые телефоны. Причем некоторые отключенные определяются
пьет поди у бабенки
ЗАБУХАЛ