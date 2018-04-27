Согласно данным исследования фирмы BrandMonitor, россияне зачастую покупают нелегальную и контрафактную продукцию в "островках" торговых центров — точках продаж, находящихся в проходах, пишет "Лента.ру".
Для проверки качества продукции, реализуемой в "островках", BrandMonitor провела более 100 тестовых закупок, по итогам которых выяснила, что 82% подобных точек торгуют нелегальными репликами известных брендов.
Согласно проведенному опросу, почти треть россиян (29%) признались, что часто покупают различные товары в "островках", еще 44% заявили, что покупают товары в подобных точках редко, а 27% опрошенных заявили, что никогда не покупали в них продукцию.
Наиболее востребованными товарами в "островках" являются косметика и парфюм, в покупке которых признались 47% опрошенных. Далее идет электроника (21%), на третьем месте — часы (18%). Контрафактную одежду и обувь покупают 11% россиян.
При этом большинство россиян (54%) убеждены, что подобный формат торговли — это норма.
Комментарии
И что же "богатых россиян" толкает на сие действие?
ничё не понял, в каких островках)))
Если была бы нормальная продукция по адекватным ценам, тогда не покупали бы.
А так пусть стоит на полках новых русских бизнесменов. Нам и китайщина пойдет на крайняк.
Ха-ха, спасибо поржал.
Мне думается, сие "переживание" основано на чем-то большем))), а именно, депутатском лобби.
Логика зажравшейся прослойки проста - если кризис, то мы все равно своё возьмем, но теперь со своего народа. Упал в цене газ-нефть-бензин-алюминий-электроэнергия --> "отобьём" выручку на внутреннем рынке.
Но тут (кагбэнеожиданно) подкрался песец в сферическом вакууме. А именно - оказавшиеся без средств к усществованию жители "этой страны" и рады были бы покупать впариваемый им ширпотреб, собственниками которого и являются законотворцы и их более богатые друзья - да не могут. Потому что денег нет от слова "совсем". Особенно в регионах. Или "бренды" или "выжить" - выбор именно такой, но тем, кто сидит во власти, этого не понять, у них ответ стандартный - "нет хлеба, пускай едят пирожные!"
Потому-то люди и вынуждены покупать китайские реплики, потому что хотят иметь что-то здесь и сейчас, а не потом, когда, затянув пояса на 20 лет, наконец, увидят "счастливое будущее".
P.S. я сам был вынужден купить китайский беспроводной утюг за 1500, потому что мой Филипс сломался, а стоит он 7500, и пока мне не по карману.