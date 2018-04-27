Роскомнадзор заблокировал IP-адреса "ВКонтакте", "Яндекса" и Twitter

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов некоторые IP-адреса "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook, "Одноклассников", Amazon, Microsoft, Google, Yahoo и онлайн-дневников Liveinternet, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора провайдера Diphost Филиппа Кулина.
Всего в выгрузке Роскомнадзора, которая опубликована на сервисе Pastebin, оказалось более 180 IP-адресов.
Отслеживающий жалобы пользователей на работу сервисов в сети сайт Downdetector зафиксировал небольшой всплеск сообщений о недоступности "ВКонтакте" после полуночи 27 апреля.
Как сообщает "Дождь", после Роскомнадзор удалил из реестра запрещенных сайтов IP-адреса указанных ресурсов, которые были включены туда в ночь на 27 апреля. Их исключили из реестра, следует из копии выгрузки, опубликованной в 02:22 мск.
Платформа LiveInternet принадлежит советнику президента по развитию интернета Герману Клименко. Он прокомментировал ситуацию в Фейсбуке: "Ночью была паника. Утром проснемся в другой стране. Забанен "ВКонтакте", Сбербанк, ВТБ и почти весь Рунет. Утро. Солнце. Вроде все на местах. КровавЫй РКН промахнулся?"
"Во дворе ругаюсь с бабушкой, которая подкармливает дворняжек. Делает это своеобразно, на газон выливает остатки обедов и ужинов. Не находим общего понимания. Я с ней разговариваю с точки зрения жильца, которого раздражает антисанитария. Бабушка истерично доказывает свое право, подкармливая бездомных собак в любом месте города греха. Хорошая бабушка. Я плохой. Бабушка при этом не живет в нашем доме, а живет через два дома подальше. И какие аналогии тут могут быть?" - написал Клименко.
Комментарии
Молодцы, борцунки, так держать!