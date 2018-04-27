Фото: Владимир Богословский/vk.com/barneos22
Водители автомобилей Volkswagen Touareg и Toyota Celica пострадали в результате серьезного ДТП, случившегося накануне в районе пересечения улиц Малая Малахова и Георгия Исакова.
По информации городской ГИБДД, ДТП произошло около 17:00 в районе дома №69 по улице Малахова. Оба автомобиля получили очень серьезные повреждения, особенно досталось японской машине.
В результате аварии пострадали оба водителя, не госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
Там разогнаться то вроде бы негде
Если какое-нибудь ... купило селику, оно будет разгоняться даже в гаражах. Тут даже 60-ю не пахнет.
Дык, фольц то, со второстепенной выехал