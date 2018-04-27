Богатое лето: в барнаульском зоопарке рассказали, от кого ждут малышей

К открытию летнего сезона в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" ожидают пополнение. Как сообщили ИА "Амител" сотрудники зоопарка, потомство должны принести волк и волчица Блэк и Бетта. Канадский волк и серая волчица вместе уже два года. Поскольку волки – животные моногамные, вместе они будут до конца жизни. Рождение нового потомства — это всегда радостное и волнительное событие для всех сотрудников, отмечают в зоопарке.
Волчица уже не в первый раз приносит потомство. Как правило, в помете рождается от 3 до 6 щенков. Точное количество определить невозможно, поскольку самка ревниво охраняет покой детенышей, не впуская в логово даже отца.
Помимо волчат, барнаульский зоопарк ожидает, что к лету появятся на свет северные и пятнистые оленята. А в июне-июле ожидаются малыши у косули.
Комментарии
amic не успевает за событиями по информации Барнаульского зоопарка в инста Бетта и Блек стали родителями ещё 19 апреля
Добавилось несколько осуждённых без суда и следствие на пожизненное заключение зверюшек. Какая радость, какая милота! (нет)
все правильно волчат нужно же чем то кормить а тут и оленята есть