Депутаты провозгласили Барнаул самым демократичным городом в России

27 апреля на очередном заседании Барнаульской гордумы депутаты единогласно приняли Положение о правотворческой инициативе граждан. Согласно этому документу, для того, чтобы заявить о каком-либо начинании, горожанам требуется создать группу в количестве не менее 500 человек.

С докладом на данную тему выступила председатель правового комитета администрации Барнаула Екатерина Шаповалова. Первоначально разработчики обсуждали совсем другое число — 1,5 тысячи человек, но при внесении проекта решили отказаться от данной цифры. На самом деле федеральное законодательство увязывает возможность граждан выступать с правотворческой инициативой в зависимости от количества избирателей в том или ином муниципалитете. Однако жесткой привязки здесь нет, и в конечном счете все отдается на откуп местным депутатам.

Как правило, число членов инициативной группы варьируется от 1% до 3% от общего числа избирателей в городе. Между тем в случае, если бы барнаульские депутаты пошли по данному пути, то потребовалось бы самоорганизоваться (для того, чтобы иметь возможность что-то предлагать от своего имени) от 5,1 тысячи до 15,4 тысячи горожан.

Между тем в данный момент эта норма вряд ли будет востребована, признают сами депутаты БГД. "Однако времена меняются, и в будущем может получиться так, что положение о правотворческой инициативе еще актуализируется, высказал свою точку зрения председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев. — Хотя в настоящее время у нас и так все четко регламентировано и прописано, то есть нет такой ниши, где можно было бы проявить свою законотворческую инициативу барнаульцам. Тем не менее принятие такого акта считаю правильным шагом. Более того, благодаря тому, что норма представительства будет снижена до 500 человек, Барнаул станет одним из самых демократичных городов в России".

Добавим, что такое же количество жителей для начала процедуры законотворческой инициативы необходимо еще лишь в трех городах страны — Липецке, Астрахани и Рязани. При этом число избирателей в этих городах примерно соответствует тому, что есть в Барнауле.

За данный проект проголосовали все 39 депутатов БГД, присутствовавших на сегодняшнем заседании.