4 мая в рамках акции каждый желающий сможет получить абсолютно бесплатно сеянцы молодых сосен и лиственниц, чтобы посадить их на своем приусадебном участке, во дворе дома, в ближайшем лесном участке или там, где будет необходимость. Традиционную весеннюю акцию по озеленению проводит лесная холдинговая компания "Алтайлес".
"Стоит отметить, что в Алтайском крае с каждым годом становится все больше людей, которые хотят быть полезными природе родного края и желают внести свой вклад в озеленение городов и сел, а также в создание новых лесов. Компания "Алтайлес" всегда готова поддержать инициативы и желания жителей родного края", — рассказали в компании "Алтайлес".
Сейчас сеянцы находятся в так называемых снежниках, но уже на следующей неделе, благодаря неравнодушным жителям края, обретут постоянное место жительства в городах и селах Алтайского края.
Также участники акции смогут задать все интересующие вопросы по посадке и выращиванию деревьев тем, кто каждый день охраняет и защищает "зеленые легкие" Алтайского края.
Раздача сеянцев 4 мая по адресам:
г. Барнаул: площадь Спартака в 10:00
г. Камень – на – Оби: пересечение ул. Ленина и ул. Пушкина в 10:00
г. Рубцовск: ТЦ "Меридиан", проспект Ленина, 74 в 10:00
Подробная информация по телефону: 8-905-983-00-99
Сеянцы – молодые деревья, выращенные в лесных питомниках. В возрасте двух-трех лет их высаживают в открытый грунт. До этого момента лесоводы тщательно ухаживают за хрупкими деревцами – поливают их, подкармливают, пропалывают. Ежегодно лесными предприятиями выращивается более 10 млн штук сеянцев.
Комментарии
Очень удобно, в рабочий день, 10 час. х знает где.
Я приеду... а 4 штуки в одни руки дадут?
3 штуки в одинруки будут давать