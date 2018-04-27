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Обрушение кровли в аварийном здании в поселке Благодатном в Кемеровском районе обернулось гибелью 13-летней девочки и госпитализацией 14-летнего подростка.
Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, трагический инцидент произошел накануне вечером в заброшенном кирпичном строении.
"Предварительно установлено, что компания подростков находилась в аварийном здании бывшего административного строения, где произошло обрушение кровли. В результате бетонным перекрытием была придавлена девочка и травмирован еще один подросток. В рамках проверки будут установлены все причины и условия, способствовавшие трагедии", — уточняют в СКР.
В данный момент правоохранители устанавливают, на чьем балансе находилось здание и почему оно не охранялось.
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