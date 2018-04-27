Фото: vk.com/barneos22
Огромная яма, расположенная под путепроводом недалеко от Новоалтайска, продолжает будоражить умы автомобилистов — проезд в этом месте до сих пор представляет угрозу, и в итоге здесь установили бетонные блоки.
Об этом сообщили в паблике Barnaul 22. "В селе Чесноковка перекрыт выезд на трассу. Местные жители беспокоятся: "Уже конец апреля, а наши дорожные службы бездействуют! Единственное, что они сделали, так это вчера установили бетонные блоки", — говорится в заметке.
Напомним, о дорожной "ловушке", в которую угодил уже не один автомобиль, сообщалось и ранее.
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