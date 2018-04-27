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МЧС открыто "намекнуло" спасателю Никитину, решившему делать разоблачения

, ИА "Амител"
"Это первое и последнее официальное обращение в ваш адрес", - написала представитель МЧС

Фото: кадр из видео

Пресс-секретарь Сибирского регионального центра МЧС России Ирина Бутенко написала открытое обращение к спасателю с Урала, заявив, что настоящие спасатели — это люди, которые не ищут крайних и не ноют.

Таким образом Бутенко прокомментировала появившееся в интернете видео, на котором человек, назвавший себя Романом Никитиным и спасателем с Урала, заявил о намерении обличать коррупцию в МЧС в рамках Youtube-шоу "Плохой спасатель".

"Спасатели МЧС России — это специалисты разной квалификации, разного уровня подготовки, разного уровня мастерства, разных жизненных взглядов. Сложные люди, порой даже циничные, но надежные, настоящие. Они не сваливают с больной головы на здоровую, не ищут крайних, не скулят и не ноют. Они обещают и делают, встают и идут, спасают и помогают", — написала в своем обращении Бутенко.

При этом представитель МЧС намекнула на возможные разбирательства в отношении самого Никитина: "На сегодняшний день остается загадкой, как вы, человек, не имеющий никакого образования, кроме школьной десятилетки, стали спасателем 2-го класса? Уж не замешана ли здесь злодейка-коррупция, с которой вы так безжалостно настроены бороться?"

"За семь лет пребывания в рядах МЧС России вы палец о палец не ударили, чтобы озаботиться повышением своей профессиональной квалификации. Вы даже не предприняли ни единой попытки повлиять на тот застой, которым так неподдельно возмущаетесь в каждом своем интернет-выступлении", — добавила Бутенко.  

Также она призвала спасателя, назвав его поступок трусливым, идти в суд, если "есть неопровержимые факты и железные аргументы о коррупции, воровстве и других неправомерных действиях вышестоящего руководства".

"Смело идите в суд! РФ — правовое государство, виновные получат по заслугам. Однако вы трусливо выбрали для себя самое примитивное, совсем не мужское занятие — на глазах у честного народа зубоскалить о том, в чем совершенно не разбираетесь, потому что это не входит в компетенцию спасателя 2-го класса", — подчеркнула представитель МЧС.

Бутенко заявила, что прежде чем обличать других, необходимо начать с себя: "Обличая всех и вся, начните с себя! <...> Не ждать, с тоски умирая, когда кого-то придется спасать, а помогать всей системе МЧС в организации масштабной предупредительной работы. Да, если надо, раздать памятки, рассказать тем же рыбакам про опасность льда, а дачникам — про угрозу пожара. Работы непочатый край".

"Российские налогоплательщики содержат вас, "спасатель с Урала Никитин Роман", на свои кровно заработанные и ждут от вас реальных действий, а не обличительных речей", — отметила представитель МЧС.

"Нет времени выслушивать ваши бесконечные истории. Это первое и последнее официальное обращение в ваш адрес. Вы, "спасатель с Урала Никитин Роман", не та чрезвычайная ситуация, на которую следует реагировать", — заключила пресс-секретарь Сибирского регионального центра МЧС России Ирина Бутенко.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Партнёры

Комментарии

27.04.2018 15:22
Filin

Следуя фразе регионального представителя, работник должен сам идти учиться, а не его начальство отправлять повышать квалификацию, должен сам разрабатывать и осуществлять мероприятия. Пресс-секретарь ничего не попутала?

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27.04.2018 15:32
- гость -

Нормальный парень, по-моему

0  0
27.04.2018 15:33
Серж

На фотке похож на вокалиста System of the Down

0  0
27.04.2018 15:45
гость

Российские налогоплательщики содержат вас, "спасатель с Урала Никитин Роман", на свои кровно заработанные

Вот это самая неудачная фраза в письме Бутенко, у нее зарплата раза в 4 больше, чем у этого спасателя, а вот спасатель из нее не факт, что в 4 раза лучше

0  0
27.04.2018 15:49
- гость -

Она его укрофашистом и либерастом забыла назвать, непозволительная роскошь для Пресс-секретаря госструктуры. надо отправить на курсы повышения квалификации, причем за свой счет.

0  0
27.04.2018 16:08
- гость -

27.04.2018 15:45
гость
Да, это факт ! У "спасателя" Бутенко зп действительно во много раз больше , чем у реальных спасателей, которые идут в огонь, воду, мороз и прочую жесть, в которую никаким калачем не заманить высококвалифицированных спасателей типа Бутенко.
И тут возникает вопрос? Может реальному спасателю-пожарнику повысить свой уровень ? Пойти учится на юриста, экономиста в ВУЗ, ну а че? В огне по любому пригодится!!!
Просто бред. Вся работа ложится на плечи простых парней, а вместе с ней и вся ответственность (и за Бутенко тоже), штрафы и сокращают тоже их кстати.
И зачем этот шум от госпожи Бутенко, если это не правда?

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