Фото: soldiersmothers.ru

Житель Барнаула обвиняется в том, что он плеснул кислотой в лицо мужчине в селе Онгудай в Горном Алтае. Как сообщили в республиканском МВД, инцидент имел место в апреле прошлого года, когда барнаулец приехал в Горный Алтай на отдых.

"Обвиняемый и потерпевший ранее не были знакомы. По стечению обстоятельств мужчина, приехавший отдыхать в республику, увидев потерпевшего, вспомнил, что ранее его знакомый показывал фотографию своего бывшего родственника и жаловался на свои плохие отношения с ним. Вспомнив об этом и узнав мужчину, которого видел только на фотографии и знал о нем только со слов знакомого, у него возникло желание "проучить нехорошего человека", — отмечают в полиции.

Далее ситуация развивалась так. Буквально за несколько минут до этого водитель автомобиля такси, на котором барнаулец приехал в Горный Алтай, открыл багажник, где стояла банка с неизвестной обвиняемому жидкостью.

"Мужчина поинтересовался у водителя, что в ней налито, на что получил ответ, что там кислота, используемая для того, чтобы доливать в автомобильный аккумулятор. Когда водитель отвлекся, мужчина взял банку с кислотой, с которой подошел к сельчанину и плеснул ему в лицо. Сразу после этого он уехал в Барнаул и никому не рассказывал о произошедшем, пока его не задержали полицейские", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

Потерпевшему был причинен химический ожог. Ущерб его здоровью квалифицирован как средней тяжести.

В данный момент материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.