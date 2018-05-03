Какими способами я могу купить новую квартиру: инфографика от Amic.ru

Приобретение жилья в новостройке имеет много плюсов. Например, такое жилье может стоить дешевле квартир на вторичном рынке, если покупать его еще в процессе возведения. Человек получает квартиру, которая никогда не продавалась, что исключает возможность судебных споров с предыдущими хозяевами.
Как известно, существует два основных способа приобрести недвижимость: напрямую через застройщика или с помощью посредника — риелтора. Как именно выглядит этот процесс в деталях, смотрите в инфографике портала Amic.ru.
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