Традиция отдавать дань честному труду в первый день мая сегодня распространена по всей планете. Если быть точнее, 88 стран мира официально отмечают 1 мая как национальный праздник. Работники всех сфер и отраслей в этот день получают заслуженное внимание и признание результатов своей работы. И каждый год эту традицию чтут на одном из старейших предприятий рыбоперерабатывающей отрасли Алтайского края — Бийском рыбозаводе, где с особыми почестями поздравляют свой коллектив: как действующих сотрудников, так и ветеранов.

80-летняя история завода – это история упорного труда его сотрудников, самоотверженности в трудных ситуациях и веры в свое дело.

Образованный в 1938 году, в тяжелое время Великой Отечественной войны, завод поддерживал фронт — снабжал своей продукцией действующую армию. В послевоенные годы сырье добывалось трудоемким подледным неводным ловом. Невод выводили тракторно-конной тягой, добывая за одно травление до 6 тонн хариуса, османа и другой рыбы. Кстати, для доставки улова из труднодоступных мест тогдашний директор завода Иван Фролов добился личного приема у Председателя Президиума Верховного Совета СССР Анастаса Микояна, который распорядился выделить предприятию две танкетки и другую вездеходную технику.

В 60-70 годах прошлого века, несмотря на развитие производственной базы, сотрудники завода продолжали работать в тяжелых условиях: высокая задымленность, сырость и отсутствие униформы. Однако с 1986 года завод встает на путь реконструкции и улучшения качества человеческого труда. Предприятие получило солерастворитель с лифтовой подачей соли, полы в цехах стали мраморными, стены – кафельными, а чаны для посола – из нержавеющей стали. Была проведена реконструкция кровель, отопления и водоподачи, территория предприятия – заасфальтирована.

О том, что на Бийском рыбозаводе ценят своих сотрудников, говорит тот факт, что многие из них отдают десятилетия своей жизни работе на предприятии. Для некоторых из них это становится семейным делом – как для ветеранов завода, супругов Ивана и Людмилы Шиловых, у которых одна запись в трудовой книжке. Бессменно на протяжении 32 лет работает на заводе главным технологом Николай Сотник.

С 1985 года и по настоящее время Бийский рыбозавод возглавляет Иван Фокин. Придя на предприятие по распределению райкома партии и желая возродить завод, главную ставку он сделал на людей.

"Главное – это люди, которые работают с тобой, которых ты видишь чаще, чем членов своей семьи, и если есть рядом такие люди, готовые разделить и радости, и горести в работе предприятия, подставить свое верное плечо, в общем, что называется, единомышленники – значит, у вашего дела есть будущее! " - говорит Иван Фокин. Именно благодаря сотрудникам предприятие, "стиснув зубы", пережило кризис 2014 года и, сумев выстоять в тяжелейших экономических условиях, продолжает развиваться.

Бийский рыбозавод поздравляет жителей Алтайского края с праздником Весны и Труда.

Бийский рыбозавод

659316, Россия, Алтайский край, Бийск

пер. Николая Липового, 2

http://ribozavod.ru/

mail@ribozavod.ru

+7(3854) 44-89-32, +7-903-947-41-74, +7-961-976-65-13