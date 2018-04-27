Фото: youtube.com
Пешеход в Барнауле едва не угодил под бетономешалку на улице Попова, сообщили в паблике Barnaul 22.
Инцидент произошел 27 апреля в районе ЗСВ. На видео, снятое на регистратор, запечатлено, как водитель автомиксера сумел предпринять маневр и избежать трагических последствий.
"Пешеход жив и не получил серьезных травм", — также говорится в сообщении.
Комментарии
Судя по видео у пешехода несколько жизней.
там пешеходный переход, куда летит миксер? он свою жопу спас в первую очередь.
на миксере балбес но и пешик такой же
на миксере балбес но и пешик такой же
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Штрафовать надо жёстко за не пропуск пешеходов на ПП. Тогда мозг у многих водителей на место встанет.
Регулярно встречаю такое на Молодежной на СВЕТОФОРЕ - загорается зеленый для пешеходов и водители как оголтелые педаль в пол и летят! Перед носом буквально. Какого хрена?!
Про нерегулируемые переходы и говорить нечего. Как будто не видят, что пешеходы стоят и ждут, когда же их пропустят.
мдя, один не убедился, что его пропускают, второй - откровенное хамло
Так и пешеходов надо штрафовать так же, где попала бегают, особенно вечернее время как тараканы из не откуда появляются, водитель то же виноват, но и пешек куда бежал, там видно на видео