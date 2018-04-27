Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал больше не будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными запусками, которые проводились по утрам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Республики Корея Юн Ён Чхана.
"Ким Чен Ын сказал президенту Муну, что слышал, что тот всегда встает спозаранку из-за ракетных запусков Севера, и пообещал, что больше не будет тревожить его сон", — сказал пресс-секретарь.
По его словам, лидер КНДР также призвал положить конец истории конфронтации на Корейском полуострове и построить мир.
Сообщается, что Ким Чен Ын намерен посетить Сеул. В свою очередь, Мун Чжэ Ин рассказал о желании попасть на священную для северокорейцев гору Пэктусан.
Комментарии
Когда же наш делом займется?
Наскучило Киму в своем царстве, наконец-то.