Роскомнадзор на своей странице в Facebook сообщил, что блокировка IP-адресов зарубежных и российских соцсетей была вызвана техническими причинами.
"В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки", — заявили в ведомстве.
"Кратковременное попадание в реестр отдельных ip-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы", — подчеркнули в ведомстве.
В Роскомнадзоре отметили, что не направляли адреса операторам связи для ограничения доступа.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор внес более 180 IP-адресов "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook и "Одноклассников" в реестр запрещенных сайтов.
В списке также оказались некоторые IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников LiveInternet.
Комментарии
Роскомпозор в лужу сел, как обычно.
Рашин рашин, х....во покрашен.
начали мазаться