Первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству Людмила Бокова заявила, что временная комиссия по развитию информационного общества предложила ввести в школах Единый урок парламентаризма, пишет "Парламентская газета".
По словам Боковой, для проведения Единого урока парламентаризма уже разработаны методические рекомендации для учителей. Материалы ориентированы на разные возрастные группы учащихся.
"В рамках Единого урока дети из разных регионов нашей страны смогут отправиться в виртуальную экскурсию в Совет Федерации, а различный видеоконтент позволит им окунуться в историю российского парламентаризма", — отметила сенатор.
Она подчеркнула, что Единый урок поможет привлечь внимание школьников к работе Федерального Собрания, законодательных органов государственной власти и муниципальных образований регионов.
Также, по мнению сенатора, это поможет увеличить популярность парламентариев и их деятельность с помощью формирования правовой и гражданской грамотности детей.
Комментарии
Ага, класса с 1-го вместо чтения пусть учатся лапшу на уши вешать
Бардак прогрессирует в их головах, хотят этот бардак в головы детей вбить. Идиоты.
Отстаньте уже от народа, пока народ за вилы не взялся.
Твари!Совсем оборзели.Народ весь ободрали,теперь детей им подавай на оболванивание.
на уроках парламентаризма можно будет познакомится с творчеством Вали-Стакан