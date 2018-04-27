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Житель Бийска предстанет перед судом за незаконное изготовление и сбыт холодного оружия, сообщили в краевой прокуратуре.
Согласно версии следствия, обвиняемый с февраля по март 2018 года в своем гараже при помощи подручных средств изготовил восемь ножей. Затем он решил продать свои изделия.
"В один из дней марта к нему обратился его сосед с просьбой о продаже ножа. В результате проведенных оперативных мероприятий два ножа проданы обвиняемым за 1000 рублей, а в дальнейшем выданы "покупателем" сотрудникам полиции. Проведенной в ходе следствия экспертизой установлено, что ножи изготовлены самодельным способом, по типу охотничьих ножей общего назначения, и относятся к холодному оружию колюще-режущего поражающего действия", — добавляют в надзорном ведомстве.
В данный момент уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
была уже новость, аднака
ну тут по всей строгости надо, это ж как же можно то. Ну и орден дать не забыть всем причастным в раскрытии такого преступления