Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства выступает единым органом управления организациями, образующими региональную инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства.
В частности, созданный и действующий фонд в настоящее время координирует и обеспечивает деятельность центра предоставления гарантий, центра поддержки предпринимательства (включающего центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации), центра бизнес-инкубирования, центра поддержки экспорта, центра инноваций социальной сферы.
Необходимо отметить, что созданная модель соответствует федеральному тренду формирования новой системы сопровождения и развития предпринимательства с удобными сервисами для начала и ведения бизнеса по принципу "одного окна".
Визуализации этого тренда служит создание бренда "Мой бизнес", который уже активно внедряет Фонд МСП.
Внедрение единого бренда для обозначения всех мер поддержки, реализуемых в рамках федеральной Программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, будет способствовать повышению узнаваемости и информированности граждан о деятельности органов власти и объектов инфраструктуры поддержки бизнеса, направленной на развитие предпринимательского сектора.
Бренд "Мой бизнес" будет использоваться как в оффлайн режиме (помещения, здания, информационные стенды), так и в режиме онлайн — в социальных сетях, на сайтах объектов инфраструктуры, органов региональной и муниципальной власти.
Объединение организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства отвечает задачам формирования эффективного, комплексного, многоканального сопровождения бизнеса с большим количеством необходимых услуг.
Такой формат позволяет оптимально скоординировать работу объектов инфраструктуры государственной поддержки предпринимательства, консолидировать финансовые, трудовые, информационные ресурсы, в том числе повысить их качество, обеспечить единые стандарты работы и достижение поставленных целей в области развития малого бизнеса и улучшения делового климата.
Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Мало-Тобольская, 19
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