ДТП с участием стоящего на постаменте танка произошло в Кургане

В Кургане произошло необычное ДТП, в результате которого водитель "Волги", не справившись с управлением, влетел в постамент пьедестала "Памятник танкистам", сообщает URA.RU.
На видео заметно, что машина въехала в постамент. Также видно, что на место ДТП уже прибыли сотрудники ГИБДД.
В соцсетях в комментариях к видео жители Кургана пытались установить виновника аварии: "Понаставят танков — не объехать, не пройти", "Танк по страховке получит, это подстава", "Танк — виновник, у него помеха справа", "Надо водителя танка опрашивать. Все станет ясно, когда его опросят".
В городском отделе пропаганды управления ГИБДД сообщили, что за рулем автомобиля "ГАЗ" находился 50-летний водитель. Жертв и пострадавших нет. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
Комментарии
не видно, что волга въехала в постамент