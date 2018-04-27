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Главный архитектор Барнаула Сергей Боженко, выступая в пятницу, 27 апреля, на круглом столе по проблемам развития города, сообщил, что новый Генеральный план, который будет принят до конца года, не предусматривает строительство нового полигона ТБО. Проблемная тема свалки для мусора в черте города переосмыслена, как отметил представитель городской мэрии.

Существующий полигон, по словам Боженко, при определенном вложении средств может проработать еще два десятка лет, а к этому времени будет найдена площадка для твердых бытовых отходов. Предположительно, это будет между Новоалтайском и Барнаулом в Первомайском районе.

В итоге была проделана работа по поиску мест, пригодных для размещения мусоросортировочного предприятия. Сейчас данным вопросом занимается фирма "ЭКО-Комплекс". Как отметил Сергей Боженко, при этом рядом со столицей Алтайского края будет построено три мусоросортировочного предприятия. Один из них будет расположен за ТЭЦ-3 за поселком Власиха. Еще один может расположиться в границах Барнаульской агломерации. Занимается отводом земельного участка на территории Северного промышленного узла "Экокомплекс" (бывший ЗСВ). Там и планируется строительство мусороперерабатывающего и сортировочного завода.

"В Генеральном плане есть много проблем. Все их пытаются решить проектировщики. Но существующий полигон позволяет много лет работать. Что касается будущего полигона ТБО, то он будет расположен в Первомайском районе. Однако это решение неокончательное. Из Генерального плана была убрана позиция по строительству ТБО. Вместо нее будут обозначены зоны для мусоросортировочных предприятий. Работа по формированию земельного участка и организации предприятия ведется, скупается разрушенная недвижимость на территории Северного промышленного узла (бывший ЗСВ). По нашим же разработкам этой же фирмой отрабатываются участки во Власихинском промузле (территория северо-восточнее от ТЭЦ-3). Мы также провели работу по поиску участков на границах городского округа с сельскими районами. Таких вариантов на рассмотрение специалистов было представлено несколько", — заключил Сергей Боженко.

Он добавил, что концепция генплана Барнаула будет представлена осенью и будет принята до конца года после всех поправок.

Подготовка проекта решения Барнаульской городской Думы об утверждении генплана переносится на четвертый квартал текущего года. Ранее предполагалось, что это будет в мае, а в первоначальной редакции документа и вовсе в октябре 2016 года. Также на четвертый квартал переносят проведение экспертизы проекта муниципального правового акта об утверждении Генерального плана.

В начале прошлого года в краевой столице были сорваны публичные слушания по поводу Генерального плана. Многие горожане высказали недовольство относительно планов строительства нового полигона ТБО. В итоге все слушания было решено перенести, чтобы обеспечить доступ к дискуссии максимальному количеству горожан. Кроме того, ввиду озабоченности барнаульцев проблемой полигона ТБО Сергей Дугин заверил, что данная тема в настоящее время закрыта. Позже губернатор Александр Карлин заявил, что обсуждение документа должно быть в тесном сотрудничестве с барнаульцами.