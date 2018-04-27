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Факты мошенничества выявили в одном из детских садов Барнаула — должностные лица фиктивно трудоустраивали в дошкольное учреждение своих родственников.
Как сообщили в краевой прокуратуре, преступление было выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу.
Ущерб муниципальному образованию, нанесенный в результате данных действий, превысил 170 тысяч рублей.
Комментарии
Детский сад то какой?
Может там зарплата у воспитателей маленькая?