Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение в своем Twitter, в котором выразил надежду на поддержку другими странами совместной заявки США, Мексики и Канады на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году, сообщает LIFE.
The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2018
"США подали сильную совместную заявку вместе с Канадой и Мексикой на проведение ЧМ-2026. Будет стыдно, если страны, которые мы всегда поддерживали, выступят против нашей заявки. Зачем нам поддерживать тех, кто не поддерживает нас (в том числе и в ООН)", — говорится в сообщении Трампа.
На данный момент единственным конкурентом США является Марокко.
Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето поддержал совместную заявку и отметил, что футбол объединяет Мексику, США и Канаду, несмотря на все разногласия.
Выбор страны, которая проведет ЧМ-2026, состоится 13 июня на заседании конгресса ФИФА в Москве.
Комментарии
cчас в Марокко хим атака правительства на мирных жителей произойдет.
ага а потои секс меньшинства тесленки обьеснят что ВВС Израиля победили во второй мировой войне.(но на билет в Израель и сшп денех нет)