Пользователи соцсетей заметили ошибку в официальном буклете ЧМ-2018 по футболу в России, где достопримечательностью Нижнего Новгорода, который примет матчи мундиаля, назвали кремль, расположенный в Великом Новгороде, пишет URA.RU.
Жители Нижнего Новгорода обратили внимание на то, что вместо изображения Нижегородского кремля создатели буклета поставили фото Новгородского кремля.
Фотография буклета быстро набрала популярность. Нижегородцы назвали дизайнеров двоечниками. "Куда смотрел тот, кто принимал и согласовывал эту работу?" - спрашивают пользователи Сети. "Интересно, а билеты на чемпионат тоже в Великий Новгород купят?" - также интересуются нижегородцы.
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