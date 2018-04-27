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Замначальника полиции по оперативной работе ОМВД РФ по Шипуновскому району подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, дело в отношении полицейского возбуждено по оперативным материалам УФСБ России по Алтайскому краю.
Согласно данным следствия, в 2016 году подозреваемый, выходя за пределы своих полномочий, инсценировал совершение гражданином преступлений в сфере незаконного оборота оружия и наркотических средств.
"При этом в отношении потерпевшего было незаконно возбуждено уголовное дело и проведен обыск по месту проживания, что нарушило его конституционные права", — указывают в СКР.
В данный момент дома у подозреваемого и в его рабочем кабинете проведены обыски.
Также решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Комментарии
ПОШЛА ЖАРА
инсценировал совершение гражданином преступлений в сфере незаконного оборота оружия и наркотических средств
Вот это самое неприятное, нет никаких трудностей подбросить наркотики или оружие. Я не против, что Жеглов подбросил кошелек Кирпичу, Кирпич его и украл, а вор должен сидеть в тюрьме. Но ведь подбросить могут любому, за это надо карать нещадно
Палочная отчетность в действии....