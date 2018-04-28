Вот и наступили долгожданные длинные выходные, и если вы еще не придумали, как их провести, то смотрите наш гид и выбирайте самое интересное.

Суббота

В 16:00 в галерее "Республика ИЗО" (Космонавтов, 6) состоится презентация книги "Свободные пьесы" (12+), автором которой стал арт-критик Вадим Климов.

Напомним, что Климов — барнаульский журналист (Программа "Афиша"), сценарист, продюсер документальных фильмов, комиссар галереи "Республика ИЗО", дипломант и лауреат российских и международных конкурсов драматургии.

На презентации будет возможность приобрести книгу, а также задать автору все интересующие вопросы.

Вечером в 18:00 в "Доме актера на Алтае" (Льва Толстого, 30) можно будет посмотреть экспериментальный спектакль "Ливия, 13" (13+), режиссером которого стала Дарья Уханкова. Этот спектакль о людях 13–16 лет, о подростках, взаимоотношениях и безусловной любви. Не спектакль, а часть жизни — скриншот в реальном времени. Темы, на которые говорят в спектакле, вероятно, не каждый бы хотел обсуждать с собственными родителями, учителями и друзьями.

В ночном клубе "Питер" (Взлетная, 2е) в 21:00 начнется битва звезд караоке (18+). А в ТРЦ Galaxy, начиная с 19:00, барнаульцев ждут на вечернем катании на льду (0+).

Воскресенье

29 апреля интересными будут вечерние мероприятия. Так, в баре Rock Pub выступит известная группа Znaki (12+). Музыканты исполнят всеми любимые хиты и новые песни из альбома "Пазлы". Начало мероприятия в 19:00.

В клубе "Питер" в 20:00 начнется шоу-программа It’s Май Life от Александра Поля, с конкурсами, призами и дискотекой (18+). В Harat’s Pub (Красноармейский, 73а) ждут барнаульцев на концерте дуэта "Малевич" (18+). Акустический кавер-бэнд исполнит любимые и ставшие поистине культовыми и легендарными песни. Начало в 22:00.

Понедельник

В 19:00 в клубе "Фараон" начнется концерт известного российского музыканта Макса Коржа. Артист привезет с собой как свежие хиты с обеих частей альбома "Малый повзрослел", так и главные песни с альбомов "Жить в кайф", "Животный мир" и "Домашний" (12+).

Вторник

1 мая в Барнауле в 10:00 барнаульцев ждут в парке "Солнечный ветер". В это время здесь торжественно откроют парковый сезон. С 11:00 до 18:00 пройдут мастер-классы по робототехнике. В течение всего дня дети будут моделировать арт-объект по законам этого направления, познакомятся в игровой форме с наукой и технологиями.

С 12:00 до 14:30 откроется главная сцена парка, на которой выступит образцовый коллектив Алтая театр песни "Фа-Соль".

В 14:00 можно будет посмотреть на Шоу мыльных пузырей, а также принять участие в различных конкурсах.

С 16:30 и до 17:30 свои номера покажут Алтайское краевое молодежное общественное движение "Поколение" и театр юного актера "Хамелеон". После для ребят запустят интерактивную игровую программу "Скоморошина". Каждый ребенок сможет принять участие в подвижных играх, викторинах, танцевальных флешмобах.

В 19:00 здесь откроют танцевальную площадку. А завершится празднование в 20:30. Вход свободный.

Не менее интересная программа ждет барнаульцев в "Парке культуры и отдыха "Центральный". В 12:00 здесь стартует праздничная программа модельного агентства Style. В это же время Алтайский краевой детский экологический центр проведет мастер-класс по бумагопластике, викторины о животных и опыты "Увлекательная химия". Краевой шахматный клуб представит сеанс одновременной игры, студенты колледжа АлтГУ научат создавать акварельные открытки своими руками.

В 13:30 в парке начнется концертная программа с участием детских вокальных и хореографических коллективов "Звонница", "Маленькая страна". В 14:00 под звуки Барнаульского духового оркестра состоится торжественный запуск фонтана. Завершит вечер в парке барнаульская школа диджеев. Вход свободный.

В Парке спорта имени Алексея Смертина с 10:00 до 18:00 состоится первый масштабный "Пикник" летнего сезона 2018. Соберет он представителей различных ресторанов города, которые будут не только демонстрировать свое кулинарное искусство, но и угощать посетителей. Также здесь выступят лучшие творческие коллективы города и пройдёт показ модной одежды и конкурсы с подарками. Вход свободный.

На "барнаульском Арбате" (Мало-Тобольская) с 12:00 до 15:00 состоится праздник "Трудовые династии Барнаула". Музеи города познакомят гостей с уникальными экспонатами на заданную тему.Также здесь организуют мастер-классы и другие занимательные мероприятия. Вход свободный.

Среда

Тем, кто не уедет на природу, стоит посетить выставку "Ван Гог. Симфония цвета", которая проходит в Государственном художественном музее Алтайского края. Барнаульцы получат возможность детально и подробно изучить более 70 репродукций уже полюбившихся картин, узнать историю жизни художника и приобрести репродукции понравившихся работ, так что не упустите возможность прикоснуться к прекрасному. Экспозиция завершится 13 мая.