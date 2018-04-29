1 мая в Барнауле будет достаточно интересным и насыщенным. Так в 10:00 барнаульцев ждут в парке "Солнечный ветер". В это время здесь торжественно откроют парковый сезон.

С 11:00 до 18:00 начнутся мастер-классы по робототехнике. В течение всего дня дети будут смоделировать арт-объект по законам этого направления, познакомятся в игровой форме с наукой и технологиями.

С 12:00 до 14:30 откроется главная сцена парка, на которой выступит образцовый коллектив Алтая театра песни "Фа-Соль".

В 14:00 можно будет посмотреть на Шоу мыльных пузырей, а также принять участие в различных конкурсах.

С 16:30 и до 17:30 свои номера покажут Алтайское краевое молодежное общественное движение "Поколение" и теат юного актера "Хамелеон". После для ребят запустят интерактивную игровую программу "Скоморошина". Каждый ребенок сможет принять участие в подвижных играх, викторинах, танцевальных флешмобах.

В 19:00 здесь откроют танцевальную площадку. а завершится празднование в 20:30. Вход свободный.

Не менее интересная программа ждет барнаульцев в "Парке культуры и отдыха "Центральный". В 12:00 здесь стартует праздничная программа модельного агентства "Style". В это же время Алтайский краевой детский экологический центр проведет мастер-класс по бумагопластике, викторины о животных и опыты "Увлекательная химия". Краевой шахматный клуб представит сеанс одновременной игры, студенты колледжа АлтГУ научат создавать акварельные открытки своими руками.

В 13:30 в парке начнется концертная программа с участием детских вокальных и хореографических коллективов "Звонница", "Маленькая страна". В 14:00 под звуки Барнаульского духового оркестра состоится торжественный запуск фонтана. Завершит вечер в парке барнаульская школа Ди-Джеев. Вход свободный.

В парке спорта имени Алексея Смертина с 10:00 до 18:00 состоится первый масштабный "Пикник" летнего сезона 2018, соберет он представителей различных ресторанов города, которые будут не только демонстрировать свое кулинарное искусство, но и угощать посетителей. Также здесь выступят лучшие творческие коллективы города и пройдёт показ модной одежды и конкурсы с подарками. Вход свободный.

На "барнаульском Арбате" (Мало-Тобольская) с 12:00 до 15:00 состоится праздник "Трудовые династии Барнаула". Музеи города познакомят гостей с уникальными экспонатами на заданую тему.Также здесь организуют мастер-классы и других занимательные мероприятия. Вход свободный.