Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Алтайский государственный университет вошел в лонг-лист отечественной премии "Коммуникационная лаборатория" — опорный вуз Алтая оказался в числе 155 научных и образовательных организаций России, лидирующих по качеству коммуникационной работы.
Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки провела среди научно-образовательных организаций России (более чем 2000 университетов и научно-исследовательских институтов) коммуникационный аудит, по итогам которого АлтГУ вошел в лонг-лист премии "Коммуникационная лаборатория".
Отметим, что "Коммуникационная лаборатория" — это первая в России профессиональная премия для профильных специалистов, занимающихся научной коммуникацией. Данная премия учреждена в 2017 году и ставит своей целью отметить выдающиеся достижения в сфере связей с общественностью и популяризации науки в научных и образовательных организациях России.
Отбор претендентов на премию проходил по следующим параметрам:
- наличие сайта, его англоязычной версии, публикация собственных научных новостей;
- работа со СМИ;
- ведение страниц в социальных сетях;
- наличие профильного специалиста или выделенной коммуникационной службы.
Попадание же в лонг-лист означает, что по результатам голосования экспертного совета премии АлтГУ может войти в число 15 номинантов на награду "Коммуникационная лаборатория", которая присуждается в 5 номинациях.
Шорт-лист "Коммуникационной лаборатории" будет объявлен в конце мая, а победителей премии назовут 1 июня на церемонии награждения в Москве.
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