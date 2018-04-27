Фото: Екатерина Смолихина
Главный архитектор Барнаула Сергей Боженко, выступая в пятницу, 27 апреля, на круглом столе, организованном партией "Справедливая Россия", заявил, что новый генплан никак не поможет жителям поселка Восточный узаконить свои дома.
Как отметил архитектор, ситуация безвыходная, поскольку Генеральным планом поселок рассматривается как промышленно-складская зона, где будут развивать речной терминал. Проблема с документами на собственность жилья существует в барнаульском поселке много лет. Жители Восточного просто не могут узаконить свои дома, поскольку они расположились в санитарно-защитной зоне, которая непригодна для проживания. При этом Восточный станет важным элементом развития речного порта.
"Люди в силу своей нищеты не могут переехать оттуда. Жить там нельзя. Эту зону самовольно застраивали во время войны, потому что необходимо было обеспечить заводы рабочей силой. Ситуация безвыходная. Мы, конечно, силами коммунальных служб и МЧС ежегодно увеличиваем защитную насыпь, но природа сильнее человека", — признался Сергей Боженко.
Как отметил архитектор, средства на решение проблемы не заложены. Разрабатываемый генплан изменение границ зон не предусматривает, но для решения проблемы должны подключиться промышленные предприятия, которые могут оплатить изменение размеров санитарно-защитных зон. При этом некоторые жители Восточного добиваются разрешения на оформление домов через суд, но таких случаев немного.
"Мне бы тоже хотелось всем людям помочь, но надо мной, как над чиновником, дамоклов меч прокуратуры. Любой наш шаг в сторону – нарушение законодательства – преступный сговор", — заключил Боженко.
Как ранее писал Amic.ru, 11 марта более 100 барнаульцев вышли на митинг в поселке Восточный. Они потребовали от чиновников решить проблему с бесплатным предоставлением земельных участков в собственность для дальнейшего узаконения самовольных построек. Жителям барнаульского микрорайона Восточный тогда сообщили, что их дома, согласно планировке города, оказались в санитарно-защитной зоне, которая непригодна для проживания.
Комментарии
Жили люди ещё со времён войны, а тут появляются чиновники которые решили у них дома отобрать и продать землю под речной терминал. Классический путенский беспредел.