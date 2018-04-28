По графику: инфляция в Алтайском крае за первый квартал составила 0,7%

По данным Алтайкрайстата, цены на товары и услуги в регионе в марте 2018 года практически не росли. Так, общая инфляция в первый месяц весны составила 0,1%, при этом ценник на продукты питания остался на уровне февраля. А вот услуги, напротив, подешевели — на 0,1%.
Всего за прошедшие три полных месяца с начала года индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Алтайском крае равен 0,7%. В начале года инфляция, кстати, ощущалась сильнее: в январе ИПЦ составлял 0,3%, а в феврале — 0,4%.
Непродовольственные товары за март выросли на 0,3%, всего с начала года — на 0,8%. Продукты питания за период с января по март подросли на 1,1%. Услуги за I квартал 2018 года подорожали на 0,1%. Для сравнения, в соседней Новосибирской области инфляция за три месяца составила 0,3%, а в Республике Алтай — 0,6%.
Между тем потребительские цены в России за период с 17 по 23 апреля поднялись на 0,1%. С начала текущего месяца цены выросли на 0,3%, а с начала года — на 1,1%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики.
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Как указывает Росстат, за отчетную неделю среди продуктов питания сильнее всего подорожала белокочанная капуста — 2,8%. Кроме того, морковь выросла в цене на 2%, картофель, помидоры и яблоки — на 0,6-1%. В целом прирост цен на плодоовощную продукцию составил 0,2%. При этом сахар-песок подорожал на 1,5%, пшено — на 0,5%, баранина, рис, чай, водка, соль, печенье и карамель — на 0,2-0,3%. По оценкам статведомства, цены на бензин выросли на 0,4%, дизельное топливо — на 0,5%.
Комментарии
Цифры с потолка . Как капуста подорожала на 2,8% за неделю ? Росстатовцы стояли в магазине и фиксировали, одна и та же капуста в разных магазинах может отличаться по цене на 20-30 %. Услуги подешевели на 0,1 % , смешная статистика .
особенно 0,7% заметны по бензину..... . ......болы, .....я
При Наших нынешних средних зарплатах это вообще не заметно!